Recovery: Misiani (Pd), ora far partire progetti e spendere bene risorse

- Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "c'è un'idea di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e di inclusione sociale nel quale ci riconosciamo pienamente. Il difficile però inizia adesso perché le risorse vanno impiegate e i progetti vanno realizzati il più rapidamente possibile". Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, intervistato a Radio Immagina. "Sei anni sembrano tanti, ma se vediamo che in Italia il tempo medio di realizzazione delle opere pubbliche è di quasi 16 anni, dobbiamo fare un salto quantico in termini di efficienza della pubblica amministrazione. E poi ci sono le riforme con un piano e un cronoprogramma molto ambiziosi", ha aggiunto. "Riforme che cambieranno radicalmente questo Paese, ma dobbiamo sapere che le forze che sostengono questo governo su alcuni temi partono da posizioni diverse. Per questo servirà un gran lavoro di sintesi. Sarà decisiva l'autorevolezza di Mario Draghi, ma anche il senso di responsabilità di ciascuna forza politica con la disponibilità ad ammainare le proprie bandiere ideologiche in nome dell'interesse nazionale. Abbiamo di fronte - conclude - un'occasione irripetibile che non si può sprecare, dobbiamo saper spendere queste risorse bene e presto". (Rin)