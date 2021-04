Finanza: Mef, collocamento bond in dollari, domanda pari a 6,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze "comunica i dettagli del collocamento del bond formato Sec-Registered Global da 1,5 miliardi di dollari, con cedola annua del 3,875 per cento e scadenza 6 maggio 2051. Hanno partecipato all'operazione circa 100 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 6,2 miliardi di dollari. La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: fund manager 44 per cento, assicurazioni e fondi pensione 35 per cento, banche centrali ed altre istituzioni governative 9 per cento, banche 8 per cento e hedge fund 4 per cento. La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. Da evidenziare la quota sottoscritta da investitori residenti in Asia, pari al 25 per cento mentre quella degli investitori residenti in Europa Continentale è stata pari al 28 per cento (di cui investitori istituzionali italiani 11 per cento). Il resto del collocamento è stato allocato nel Regno Unito al 24 per cento, nelle Americhe al 22 per cento e in Medio Oriente e Africa all'1 per cento. Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley Europe SE, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell'operazione".(Com)