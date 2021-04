Germania: Muetzenich (SpD) attacca Baerbock (Verdi) su no a Nord Stream 2, “ipocrita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Rolf Muetzenich, ha duramente attaccato Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck e candidata dagli ecologisti a cancelliera, per il suo rifiuto del gasdotto Nord Stream 2. “L'approccio dei Verdi è difficile da battere quando si tratta di ipocrisia”, ha affermato Muetzenich nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Neue Osanbruecker Zeitung”. L'esponente della SpD ha, infatti, ricordato che, da ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Habeck ha inaugurato nel Land “un ulteriore terminale per il gas naturale liquefatto degli Stati Uniti, estratto con la perforazione idraulica”. Pertanto, ha evidenziato Muetzenich, “è del tutto inaffidabile” la critica di Baerbock al Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. I Verdi hanno immediatamente smentito le dichiarazione del capogruppo della SpD su Habeck, affermando che “al momento non esiste in Germania un terminale per il gas naturale liquefatto”. Da tempo si discute di realizzare tale struttura Brunsbuettel nello Schleswig-Holstein, con i Verdi del Land che rifiutano il progetto. Tuttavia, nel 2017, gli ecologisti hanno accettato che il terminale fosse incluso nel patto stretto col Partito liberaldemocratico (Fdp) per il governo dello Schleswig-Holstein. (Geb)