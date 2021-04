Aborto: Occhionero (Iv), procura conferma violazione su feti, lesa dignità donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur lasciando perplessi per il messaggio che manda, la richiesta della procura di Roma di archiviare l'indagine sui feti sepolti al cimitero Flaminio a Roma, con le generalità pubblicamente esposte delle donne che avevano interrotto la gravidanza, riconosce un dato inoppugnabile: contro quelle donne sono state commesse violazioni che ne hanno danneggiato la dignità e il diritto alla riservatezza. E', quindi, una precisa responsabilità dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca M5s Virginia Raggi e dell'azienda municipalizzata Ama aver consentito un simile abuso, o comunque non averlo impedito". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia viva, Giusy Occhionero. "La procura, infatti, stando alle notizie - prosegue Occhionero - riportate dalla stampa, riconosce le violazioni nei confronti delle donne ma sostiene che la colpa non sia derivata da dolo ma da un'errata interpretazione dei regolamenti comunali. Una responsabilità grave, anche per chi non ha vigilato. Speriamo che questo procedimento giudiziario, che venga archiviato o meno, permetta di chiudere definitivamente questa pagina buia e porti alle necessarie sanzioni nei confronti di chi ha sbagliato". (Rin)