Oman-Iran: ministro Esteri Zarif incontra omologo Albusaidi, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato oggi a Mascate l’omologo dell'Oman, Sayyid Badr Albusaidi. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Al centro dell’incontro tra i due ministri vi sono state le relazioni bilaterali tra Mascate e Teheran e gli ultimi sviluppi nella regione, secondo un comunicato della diplomazia iraniana. Zarif ha affrontato le questioni più importanti legate ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, in ambito politico, economico e regionale. Esprimendo soddisfazione per il trend positivo in ambito economico e commerciale, il ministro ha inoltre ribadito il bisogno di proseguire e attuare le decisioni assunte dal Comitato congiunto per la cooperazione economica tra i due Paesi, il cui 19mo incontro si svolgerà prossimamente. Fra i temi discussi dai due ministri, aggiunge la nota, la collaborazione nel settore dei trasporti e in ambito giudiziario, con particolare riferimento all'estradizione di criminali e a scambi di prigionieri. (Res)