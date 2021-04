Venezuela: Foro penal, 318 persone in carcere per "motivi politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa venezuelana Foro Penal ha riferito che sono al momento ci sono 318 "prigionieri politici". Di questi, 294 sono uomini e 24 donne Il gruppo, fatto da 316 adulti e due persone in età adolescenziale, comprende 193 civili e 125 militari. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, il vicepresidente dell'ong Gonzalo Himiob ha scritto che dal 2014 si sono registrati 15.697 arresti "per motivi politici" e che ad oggi oltre 9.331 persone sono soggette a processi penali qualificati come "ingiusti" per motivi politici e per motivi cautelari. La lista è stata come di consueto inviata all'Organizzazione degli stati americani (Osa), il cui segretario generale, Luis Almagro, ha provveduto a certificarla condividendola con paesi e organizzazioni internazionali. (Vec)