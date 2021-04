Lavoro: Cattaneo, al lavoro per dare a ministero Ambiente elementi per rivalutare decisioni su sin a Broni (Pv)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime dell'amianto, l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha incontrato il sindaco di Broni (Pv), Antonio Riviezzi, a Palazzo Lombardia, per fare il punto sullo stato dei lavori e sull'avanzamento della bonifica nell'area ex Fibronit, sito di interesse nazionale (sin) per l'inquinamento da amianto. "Lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica - dice Raffaele Cattaneo - è positivo per quanto riguarda il sito industriale, che in effetti è stato messo in sicurezza. Invece la richiesta di Regione Lombardia e del Comune di Broni al Ministero dell'Ambiente sulla riperimetrazione dell'area - ha proseguito - per estendere il sin a tutto il territorio di Broni e includere così nella bonifica anche le abitazioni private, ha avuto risposta negativa". (segue) (com)