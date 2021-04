Francia: nel progetto di legge sull'antiterrorismo anche l'algoritmo per captare i dati dal web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure contenute nel progetto di legge sull'antiterrorismo presentato oggi al Consiglio dei ministri francese, c'è anche quella riguardante l'utilizzo di una algoritmo capace di raccogliere automaticamente i dati degli utenti dalle connessioni internet. Questa pratica è stata inserita in Francia in via sperimentale nel 2015 e dovrebbe arrivare al termine a giugno di quest'anno. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha voluto inserirlo nel progetto di legge in modo da renderlo perenne all'interno del sistema legislativo del Paese. La misura è stata fortemente critica da osservatori e opposizioni perché considerata come una minaccia per le libertà individuali. "Oggi questi algoritmi riguardano solo i dati telefonici, il progetto di legge vuole estenderlo agli indirizzi Url", ha spiegato all'emittente radiofonica "France info" Loic Kervran, deputato del partito centrista Agir ensemble. Dal canto suo, il governo di Parigi si difende ricordano che tutte le leggi vengono prese per proteggere i cittadini. Come riferisce anche i quotidiano "Le Monde", il testo sull'antiterrorismo che dovrebbe essere promulgato a fine luglio, rappresenta una aggiornamento della legge sulla Sicurezza interna e lotta contro il terrorismo (Silt) del 2017. (Frp)