Sardegna: Guardia Costiera, controlli sulla filiera ittica, in un mese 23mila euro di sanzioni (2)

- Intensa anche l'attività di controllo effettuata dalle motovedette della Guardia Costiera, finalizzata al rispetto delle norme in materia di pesca e di sicurezza per evitare che unità non sottoposte alle ispezioni periodiche obbligatorie possano prendere il mare. Nel corso dell'attività una motovedetta ha intercettato un peschereccio a strascico in attività di pesca con sistema di registrazione delle catture spento e con i documenti di sicurezza scaduti. Pertanto, a seguito dell'ispezione approfondita effettuata in porto dai militari del 13mo Centro di Controllo Area Pesca e del Servizio Sicurezza della Navigazione di Cagliari, si è proceduto al sequestro della rete, alla comminazione della sanzione di duemila euro, oltre all'assegnazione di 3 punti di penalità al titolare della licenza di pesca e al comandante dell'unità il che comporta la sospensione per 3 mesi della licenza di pesca e del titolo professionale del comandante al raggiungimento di 18 punti. Per i certificati di sicurezza scaduti, invece, è stata inoltrata apposita informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari per la violazione del Codice della Navigazione. (Rsc)