© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio domani sera a mezzanotte apre la prenotazione per il vaccino anti Covid agli under 60, per le età 59/58 anni, ovvero i nati nel 1962 e 1963. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)