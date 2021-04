Tunisia: Ong, governo renda pubblico programma riforme per ottenere finanziamento Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa I Watch ha invitato oggi il governo della Tunisia a rendere pubblico il programma di finanziamento delle riforme economiche che intende negoziare prossimamente con il Fondo monetario internazionale (Fmi), denunciando il “mutismo” delle autorità al riguardo. In un comunicato l’organizzazione ha sottolineato la necessità di dare prova di “trasparenza”, poiché questi negoziati saranno “decisivi”: tutte le decisioni che ne deriveranno, in particolare le politiche di indebitamento, avranno un peso sulle generazioni future, aggiunge la Ong. “Queste generazioni non possono più subire le politiche frammentarie avviate dai partiti al potere in questi ultimi anni, come anche la cattiva gestione del denaro pubblico”, prosegue I Watch. L’organizzazione ha inoltre espresso la sua “apprensione” riguardo al programma e al suo potenziale impatto sulla giustizia sociale e la sovranità del Paese. (segue) (Tut)