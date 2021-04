Tunisia: Ong, governo renda pubblico programma riforme per ottenere finanziamento Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo maggio, una delegazione del governo effettuerà una visita a Washington per negoziare con l’Fmi un programma per il finanziamento di riforme economiche. Secondo il ministro delle Finanze e del sostegno agli investimenti, Ali Kooli, il governo intende avviare negoziati fondati su programmi predefiniti e “punti chiari”, non su una “busta finanziaria” da accordare al Paese, come avveniva in passato. In una dichiarazione rilasciata ai media lo scorso 26 aprile, il ministro ha sottolineato che la strategia di negoziazione sarà “migliore delle precedenti”, sottolineando che essa si baserà su un programma di “riforme profonde” da mettere in atto per il rilancio dell’economia nazionale. Si tratta, secondo Kooli, di riforme dirette a una fiscalità equa e a una tassa base più vasta e adatta alla congiuntura corrente, attraverso la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione della grande maggioranza dei servizi, il miglioramento del potere d’acquisto del cittadino, la gestione delle spese pubbliche e un programma di riforma delle imprese pubbliche, delle sovvenzioni e della massa salariale. Secondo le stime dell’Fmi, il prodotto interno lordo (Pil) della Tunisia ha visto nel 2020 una contrazione dell’8,2 per cento. Si tratta del più forte rallentamento economico registrato nel Paese dall’indipendenza. Nel 2016 il Fondo monetario ha accordato alla Tunisia un prestito da 2,8 miliardi di dollari, distribuito su quattro anni, di cui però il Paese ha potuto ottenere solo 1,6 miliardi, non essendo in grado di attuare le riforme strutturali richieste dall’istituzione. (Tut)