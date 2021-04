Irlanda del Nord: Foster annuncia dimissioni da leadership Dup e incarico premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arlene Foster annuncia le sue dimissioni da leader del Partito unionista democratico (Dup) e da prima ministra dell’Irlanda del Nord. Foster ha annunciato che lascerà ufficialmente l’incarico da leader del Dup il 28 maggio e da quello di prima ministra alla fine di giugno. L’annuncio di Foster giunge mentre l’esponente politica si è dovuta confrontare con una rivolta tra i rappresentanti del suo partito. Più di 20 membri dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord del Dup e altri quattro parlamentari hanno firmato una lettera in cui esprimevano la loro sfiducia nei confronti della leadership. "Noi come consiglieri e come membri siamo profondamente preoccupati del futuro dell'unionismo, del conservatorismo dell'Ulster e del Dup", si legge in un passaggio della lettera per chiedere le sue dimissioni. Foster guidava il Dup dal dicembre del 2015. (Rel)