Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), bene progetto mobility manager, sia attuato rapidamente

- Il progetto del “mobility manager” presentato dal ministro Enrico Giovannini va nella direzione che come sindacato chiediamo da tempo: si attui rapidamente. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, a margine della riunione con i segretari regionali della stessa Federazione. "Il trasporto pubblico locale è nato come trasporto di massa e quindi non per garantire il distanziamento fisico fra i passeggeri: se a ciò aggiungiamo le difficoltà nel vaccinare la popolazione, è evidente che bisogna trovare presto altre strade per proteggere i lavoratori e gli utenti del Tpl stesso, atteso che non è possibile nell'immediato integrare con migliaia di autobus le flotte esistenti”, ha detto, aggiungendo che potrebbe essere una delle soluzioni che possono contribuire a contrastare la diffusione del virus. “È una soluzione che come Fit-Cisl stiamo chiedendo da anni anche per dare maggiore qualità al trasporto pubblico: confidiamo che sia attuata rapidamente coinvolgendo anche le parti sociali, e a questo proposito il Pnrr può fornire un assist prezioso, ma facendo molta attenzione, nell'affrontare il capitolo delle riforme, in special modo per il tema dell''apertura e contendibilità del mercato”, ha aggiunto. (Com)