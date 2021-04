Tunisia: Partito repubblicano, formazioni al potere sono responsabili della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano tunisino ha accusato le formazioni della coalizione al potere nel Paese (il movimento islamico Ennahda, la coalizione Al Karama e Qalb Tounes) di essere responsabili della crisi politica, economica e sociale in cui versa il Paese. Il partito, secondo una dichiarazione pubblicata oggi al termine dell’incontro del suo ufficio politico, attribuisce loro anche la responsabilità delle “scelte sbagliate” di sviluppo seguite e di “coprire la corruzione e l’estremismo”. Il partito condanna inoltre l’attuale situazione di “blocco politico” e la “rottura” tra le istituzioni dello Stato (presidenza della Repubblica, del governo e parlamento), dovuta principalmente, si legge, all’ostinazione dei partiti della coalizione nel sostenere il governo del premier Hichem Mechichi e alla loro “cattiva gestione” del parlamento. Secondo il partito, lo stallo politico alla vetta dello Stato e l’incapacità del governo di gestire la crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, oltre al debito pubblico, minacciano “seriamente” l’economia del Paese e rischiano di farlo affondare nel caos. Secondo il partito, un “dialogo nazionale serio ed efficace” è il solo mezzo capace di smorzare la crisi, di risolvere i problemi del Paese e impedire che collassi completamente. In questo contesto, il partito fa appello a tutti i “patrioti” affinché continuino a sostenere l’iniziativa dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) per un dialogo nazionale e per radunare i partiti politici attorno a uno stesso tavolo. Il partito ribadisce inoltre il suo appello, rivolto a tutte le forze democratiche nazionali, affinché coordinino ulteriormente e unifichino i loro sforzi per spingere i decisori a scegliere l’opzione del dialogo e a raggiungere un’intesa su una road map per far uscire la Tunisia dalla crisi che attraversa. (Tut)