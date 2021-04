Libia: Megerisi (Ecfr), Ue sanzioni chi destabilizza il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea in Libia dovrebbe fare principalmente tre cose: proteggere l’unità del Paese; favorire l’unificazione delle forze militari e di sicurezza, marginalizzando il ruolo del generale Khalifa Haftar, anche attraverso sanzioni; sostenere il processo elettorale affinché il voto di dicembre abbia successo e non diventi il “casus belli” di una nuova guerra. Lo ha detto oggi Tarek Megerisi, ricercatore presso l’European Council on Foreign Relations (Ecfr), durante il webinar “Nuove sfide geopolitiche in un Mediterraneo in evoluzione”, secondo evento online di Road to Shade Med, preparatorio alla conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata dall’operazione aeronavale EuNavForMed - Irini. L’evento online è organizzato in cooperazione con la Mediterranean Foundation of Strategic Studies (Fmes) di Tolone e con l’Università di Roma – La Sapienza. “Finché la Libia sarà divisa, i politici libici avranno sempre una scusa per favorire lo status quo e ogni reale prospettiva di progresso non potrà che essere elusiva”, ha detto ancora Megerisi. “Per stabilizzare la Libia, bisogna fare qualcosa con chi la sta destabilizzando. Non si può più negoziare con il generale Khalifa Haftar che vuole dominare con la forza”, ha aggiunto l’esperto. Quanto alle elezioni, l’analista di Ecfr ha detto che, dato il forte impegno della comunità internazionale e le alte aspettative dei libici stessi, “se non si faranno o non si terranno in modo adeguato ci saranno disastri nei prossimi anni a venire”. (Asc)