Farnesina: Della Vedova, Convenzione Istanbul riferimento per lotta a violenza di genere

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, ha preso parte oggi alla riunione di reinsediamento, nell’ambito del governo Draghi, della Cabina di regia prevista dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Lo riferisce una nota della Farnesina. La Cabina di regia, presieduta dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha le funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica del Piano Strategico Nazionale in materia. Nel suo intervento, il sottosegretario Della Vedova ha espresso profondo apprezzamento per le iniziative intraprese dalla ministra Bonetti per contrastare la violenza contro le donne, in un momento in cui le conseguenze della pandemia acuiscono la condizione di vulnerabilità, nonché per la scelta di mettere le donne al centro delle misure di ripresa, incluso in materia di empowerment economico. Della Vedova ha quindi salutato con favore l’introduzione, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appena varato, di un sostegno all’imprenditorialità delle donne, con l’obiettivo di favorire la loro indipendenza. (segue) (Com)