Farnesina: Della Vedova, Convenzione Istanbul riferimento per lotta a violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha ricordato poi che il quadro di riferimento per l’azione italiana in materia di contrasto alla violenza di genere è la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, che purtroppo è spesso, nelle parole di Della Vedova, sotto attacco da parte di diversi Paesi, anche europei, e per la quale si auspica anche che possa completarsi quanto prima il processo di adesione dell’Unione europea. “La recente uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, firmata proprio nella metropoli turca 10 anni fa e che dalla Turchia era stata per prima ratificata, ha inflitto un duro colpo alla campagna contro la violenza sulle donne, che tocca direttamente le donne, le bambine e tutta la società turca, ma che ferisce anche tutti noi che in questa campagna ci crediamo e non lesiniamo sforzi, ciascuno nel proprio ambito di attività”, ha dichiarato il sottosegretario. Proprio nel decennale della Convenzione di Istanbul si aprirà la presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (novembre 2021 - maggio 2022), che avrà tra le priorità i temi del contrasto alla violenza di genere così come quello della promozione della parità di genere e della piena affermazione dei diritti e del ruolo delle donne. (Com)