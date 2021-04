Aerospazio: Pasquali (Telespazio), industria italiana sostiene con forza programma europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'industria spaziale italiana sostiene con forza il nuovo programma spaziale europeo, che punta a consolidare i programmi Egnos e Galileo per la navigazione satellitare e Copernicus per il monitoraggio ambientale sui quali Leonardo e le sue aziende spaziali operano con ruoli fondamentali. Lo ha dichiarato il coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, in occasione del webinar di oggi pomeriggio "Il nuovo programma spaziale europeo" promosso dall'ufficio italiano del Parlamento europeo. Pasquali ha evidenziato che "l'industria spaziale italiana, con le sue grandi imprese, Pmi e start up, sostiene con forza il nuovo programma spaziale europeo, che prevede il consolidamento dei pilastri della politica del continente nel settore: Egnos e Galileo per la navigazione satellitare e Copernicus per il monitoraggio ambientale". Questi sono "grandi programmi industriali che hanno visto e vedranno Leonardo e le sue aziende spaziali operare con ruoli fondamentali per la realizzazione dei segmenti spaziali e terrestri, per la loro gestione, per offrire servizi che hanno e sempre più avranno impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla ripresa economica dell'Europa", ha aggiunto.