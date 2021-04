Aerospazio: Pasquali (Telespazio), industria italiana sostiene con forza programma europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo già al lavoro per le nuove generazioni di questi programmi, ma anche per contribuire alla sovranità tecnologica europea su temi come la sicurezza degli asset spaziali, nell'ambito della cosiddetta Space Situational Awareness, e le comunicazioni istituzionali satellitari sicure, con il programma Govsatcom", ha continuato. Pasquali ha anche sottolineato che "in entrambi i casi, l'industria italiana può contribuire in modo efficace con le competenze manifatturiere, con tecnologie chiave come cloud e cyber security, con i sistemi di lancio e con le capacità operative dei suoi centri spaziali, come il Fucino di Telespazio, sede di uno dei due centri di controllo di Galileo e in futuro elemento chiave della rete GovSatCom". Infine, Pasquali ha spiegato che è importante che il dialogo con le istituzioni continui. "Auspichiamo, come industria, di poter continuare il dialogo proficuo avviato con le istituzioni in fase di definizione della strategia spaziale europea, per contribuire a dare concretezza alle capacità tecnologiche e scientifiche, abilitare i progetti, garantire occupazione di qualità e ritorni economici", ha concluso. (Beb)