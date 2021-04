Imprese: Fondazione Lhs di Saipem, sicurezza su lavoro sia 18mo Sdg delle Nazioni Unite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diretta si è conclusa con la proiezione di “A chi esita – Screen Edition”, il nuovo spettacolo sul tema della sicurezza della compagnia teatrale Rossolevante, riadattato in un’inedita versione cinematografica più consona alla fruizione online. Alla messa in onda è seguito l’incontro con gli autori Juri Piroddi e Silvia Cattoi, da anni impegnati nella realizzazione di produzioni di grande spessore artistico e culturale, in grado di coinvolgere gli spettatori su temi così delicati attraverso le emozioni profonde proprie del linguaggio teatrale. “Sono rimasto molto colpito nel vedere quanta passione per la sicurezza è emersa da questo momento di confronto e quante emozioni questi temi possono suscitare, se espressi in modo coinvolgente”, ha commentato Davide Scotti alla fine della diretta. “Il 28 aprile è una giornata simbolica, di discussione a livello globale e di profonda riflessione, che deve poi diventare pensiero in azione e coinvolgere tutti gli attori in campo: solo così potremo creare una cultura della sicurezza che porti davvero risultati concreti”, ha aggiunto. (Com)