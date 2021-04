Ambulanti: strategia delle opposizioni in Campidoglio, cade numero legale su odg M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strategia delle forze politiche d'opposizione in Campidoglio per impedire l'approvazione, da parte della maggioranza, di un atto del M5s che avrebbe invalidato quello già approvato nelle scorse settimane e che ha impegnato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ad applicare la norma nazionale e non quella europea Bolkestein, nella disciplina delle licenze degli ambulanti. Le opposizioni non hanno garantito il numero legale e al momento del primo voto erano presenti solo 14 consiglieri, 13 hanno votato a favore dell'atto presentato dal presidente M5s della commissione Commercio Massimo Simonelli, uno si è astenuto. Resta quindi valida, dal punto di vista amministrativo, la mozione approvata a marzo, a prima firma di Marcello De Vito e sottoscritta da tutte le forze d'opposizione. Oggi le proteste degli ambulanti, che hanno bloccato il raccordo anulare e piazza della Repubblica, tra l'altro si sono concluse con un impegno del governo a congelare la questione fino a termine dell'emergenza sanitaria. In virtù di ciò, il consiglio straordinario di oggi in Aula Giulio Cesare ha assunto toni più pacati di quanto atteso. Era infatti previsto che una delegazione di ambulanti potesse protestare in piazza del Campidoglio, ma di fatto questo non è avvenuto. (segue) (Rer)