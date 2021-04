Ambulanti: strategia delle opposizioni in Campidoglio, cade numero legale su odg M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la caduta del numero legale il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, essendo sopraggiunto l'orario di termine della seduta ha chiuso il consiglio straordinario. "La mozione che chiede alla sindaca di rispettare la legge è salva - ha commentato a margine dei lavori il capogruppo del Partito democratico Giulio Pelonzi -. La maggioranza voleva ribaltare la volontà dell'Aula, ferma alla nostra mozione di marzo, con un odg del consigliere M5s Massimo Simonelli, ma non sono riusciti ad approvarlo. Questo vuol dire che la sindaca è sola nella sua battaglia per l'illegalità e solo 13 consiglieri capitolini su 48 sono a favore della sua linea". Nel corso della discussione, l'assessore al Commercio, Andrea Coia, ha spiegato che l'applicazione della direttiva Bolkestein riguarda "circa 3 mila licenze e non 12 mila" e "da decenni a Roma queste concessioni vengono rinnovate automaticamente, si è verificata la concentrazione di licenze nelle mani di diverse famiglie, in particolare una che viene spesso citata sui giornali. I bandi rappresenterebbero un'apertura a nuovi operatori, operatori che oggi non possono accedere a un posteggio al prezzo di un'istruttoria". Tra le associazioni di categoria è intervenuto Valter Papetti della Fiva Confcommercio Roma che ha chiarito: "Oggi siamo qui per chiedere all'Assemblea capitolina di rispettare le leggi e le normative vigenti, niente di più e niente di meno Non vogliamo nessun privilegio o favore, chiediamo solo che vengano applicate le normative nazionali che sono state approvate anche dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'Anci e condivise con le categorie con un percorso di due anni". (segue) (Rer)