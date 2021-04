Ambulanti: strategia delle opposizioni in Campidoglio, cade numero legale su odg M5s (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A replicare alla giunta capitolina durante la discussione le opposizioni. "Avevamo sperato che la richiesta di questa Assemblea servisse a far capire a chi, ancora credo per poco, governa questa città che a volte bisogna avere il coraggio di aver fatto un errore con conseguenze gravi per la città - ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo -. Oltre all'assenza della sindaca, cui siamo stati abituati perché ora viene solo quando non ha i numeri, abbiamo assistito a un assessore che viene a provocare l'Aula, facendo una distinzione tra atti votati, in base a chi li ha votati. L'Aula con l'ultima votazione si è pronunciata contro la giunta, la legge nazionale parla chiaro. Rispettatela o metterete la prossima amministrazione in condizione di non operare per il carico di contenziosi". Per il consigliere della Lega, Davide Bordoni: "Non è ancora chiaro se questa amministrazione ci fa o ci è. Non ci interessa, lo decideranno i cittadini. Spero che la sindaca si renda conto che sta sbagliando, che c'è una legge nazionale. Forse per far vedere che qualcosa ha fatto si accanisce con questi operatori, forse anche per ritorsione con i suoi al governo nazionale. Ma ho la speranza che se ne renda conto e rispetti quello che diceva in campagna elettorale con la maglietta No Bolkestein". Stefano Fassina di Sinistra per Roma ha osservato: "Dispiace che la sindaca non ci sia, perché credo che dovrebbe chiedere scusa alle lavoratrici e ai lavoratori che stamattina erano in piazza e lei ha definito in modo sprezzante una minoranza, come fossero sabotatori. Ritengo sia offensivo della disperazione di madri e padri di famiglia che dopo 15 mesi durissimi si trovano a dover scommettere su un futuro di incertezza. È questa la realtà e così si alimenta una guerra tra poveri". (Rer)