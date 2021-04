Sanità: Giorgetti, francobollo professioni riconoscimento per lotta al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) il francobollo dedicato alle professioni sanitarie, appartenente alla serie tematica "Il senso civico", che è stato presentato nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente di Poste italiane Maria Bianca Farina e l’amministratore delegato dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, nonché i rappresentati delle categorie sociosanitarie celebrate nel francobollo. Lo riferisce una nota del ministero dello Sviluppo economico. "Grazie a tutti voi per la partecipazione e la presenza a questa occasione speciale. L’emissione del francobollo in vostro onore è un ulteriore riconoscimento per quello che avete fatto e continuerete a fare sul fronte di questa battaglia contro il virus. Questo francobollo, per altro bellissimo, fatto per rimanere nel tempo testimonia la drammatica fase storica che viviamo ma anche tutto quello che è stato fatto nella lotta contro il Covid", commenta Giorgetti. (segue) (Com)