Edilizia: Bernini (FI), Superbonus non è bandierina ma volano ripartenza

- Forza Italia "ha insistito sulla proroga del superbonus 110 per cento non per piantare una bandierina ideologica, ma perché consideriamo questo strumento un volano economico fondamentale". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Se riparte l’edilizia, riparte l’Italia. Ma in questi mesi - prosegue Bernini - non abbiamo visto crescere le impalcature intorno alle abitazioni, perché la montagna di adempimenti prevista ha fatto desistere milioni di cittadini potenzialmente interessati. L’eccesso di burocrazia è un veleno il cui unico antidoto è il disboscamento della giungla normativa che blocca le firme e alimenta la corruzione. Bisogna intervenire dunque sui troppi colli di bottiglia che frenano lo sviluppo: abbiamo trecento grandi opere già approvate, progettate e finanziate ma ancora incompiute, e gran parte di queste riguarda impianti energetici per la produzione di fonti rinnovabili, cioè uno dei capitoli fondamentali della transizione ecologica prevista nel Recovery Plan”.(Com)