Ambulanti: Fiva Confcommercio, giunta Roma applichi disciplina nazionale

- Sulla disciplina delle licenze degli ambulanti a Roma "oggi siamo qui per chiedere all'Assemblea capitolina di rispettare le leggi e le normative vigenti, niente di più e niente di meno". Lo ha detto Valter Papetti, presidente di Fiva Confcommercio Roma intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sul tema delle licenze degli ambulanti. "Dal 2018 - ha aggiunto - c'è un Dl del governo italiano che ha stabilito che al commercio su aree pubbliche, i cosiddetti ambulanti, non vanno applicate le selezioni previste dalla direttiva europea. Proprio il M5s all'epoca fu tra i fautori dell'approvazione di questo decreto, e anzi se ne fece un merito. Il Dl prorogava i rinnovi al 2020 per dare modo al governo di preparare tutte le procedure per articolarne le modalità; a dicembre 2020, dopo circa due anni, il Mise ha emanato delle linee guida sui previsti rinnovi di concessione che dicono una cosa molto semplice e in contrasto con le parole dell'assessore Coia, ossia che non si tratta di rinnovi automatici ma di rinnovi che vengono effettuati previa verifica dei requisiti professionali e morali da parte degli operatori". (segue) (Rer)