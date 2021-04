Ambulanti: Fiva Confcommercio, giunta Roma applichi disciplina nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione capitolina - ha sottolineato il presidente della Fiva Confcommercio di Roma - a dicembre ha recepito le linee guida del governo e ha emanato una determinazione dirigenziale in cui avviava i procedimenti per i rinnovi così come previsto dalla legge, dopodiché a gennaio la sindaca Raggi ha ritenuto di richiedere un parere all'Agcm che non poteva dire altro che la direttiva europea non prevede rinnovi automatici, ma i nostri non lo sono: la sindaca non poteva assolutamente derogare a una legge dello Stato basandosi su un parere dell'Agcm, e questo è un vulnus tanto che il 23 febbraio la sindaca ha annullato la precedente dd creando una situazione di caos e incertezza. Oggi noi siamo qui per cercare di capire cosa sia successo e cosa abbia spinto la sindaca e l'amministrazione a prendere questa posizione. Non vogliamo nessun privilegio o favore - ha concluso Papetti - chiediamo solo che vengano applicate le normative nazionali che sono state approvate anche dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'Anci e condivise con le categorie con un percorso di due anni". (Rer)