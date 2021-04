Porti: Bellanova, essenziali per il rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dedicata al tema "Professione Pilota: passato, presente e opportunità future", si è tenuta questa mattina la 74ma Assemblea nazionale della Federazione Italiana Piloti dei Porti, cui ha partecipato la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova. Lo si apprende da una nota del dicastero. Dopo aver ricordato, subito dopo l'intervento di apertura del presidente Fedepiloti Luigi Mennella, le vittime del tragico incidente del 7 maggio 2013 alla Torre Piloti di Genova in cui persero la vita 9 giovani piloti, la viceministra Bellanova si è voluta soffermare sull'importanza del servizio di pilotaggio, per la sicurezza del Paese, sottolineando come tale rilevanza sia emersa con forza proprio nei drammatici mesi della pandemia. "Il sistema portuale italiano è un attore essenziale della catena logistica e del trasporto e se molte attività produttive si sono dovute fermare durante il periodo del lockdown: non è stato così per l'operatività dei nostri porti, dai quali hanno continuato a transitare le merci che hanno approvvigionato l'Italia”, ha detto, aggiungendo che la recente vicenda della nave Ever Given bloccata nel Canale di Suez ha evidenziato come l'economia del mare sia una materia poco conosciuta e molto sottovalutata nel nostro Paese. (segue) (Com)