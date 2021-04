Sardegna: Sa Die, Solinas: "celebrare i vespri sardi per coltivare il seme della rinascita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verità, oggettività dei fatti e unità per il bene della Sardegna i concetti toccati nell'intervento. "Quando nei tempi d'oggi si lamenta la perdita di autorevolezza della Sardegna, quando le sedute di quest'Aula sono costellate dal tentativo di screditare il Consiglio e il Presidente della Regione, penso sia necessario fare una riflessione e provare a dire la verità. Da quando è stato istituito il sistema dei colori, la Sardegna nei numeri è la regione che ha avuto meno settimane di chiusure e zona rossa di tutta Italia; è quella che ha stanziato maggiori risorse proprie aggiuntive per ristorare cittadini e imprese; è una regione assolutamente in linea con i target e gli obiettivi che ci ha assegnato gestione commissariale sui vaccini, al punto che nei giorni scorsi ci è stato detto di non andare oltre perché diversamente sarebbe venuto a mancare l'approvvigionamento di fiale. La Sardegna è anche quella che ha vaccinato prima di tutti il personale sanitario, 40 mila soggetti, perché era lì che avevamo i maggiori problemi ed è quella che ieri ha chiamato 14 mila soggetti considerati fragili e fragilissimi avendo una risposta positiva solo da 3.800 di questi. Ecco, oggi bisogna riconoscere e dire la verità". (segue) (Rsc)