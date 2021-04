Sardegna: Sa Die, Solinas: "celebrare i vespri sardi per coltivare il seme della rinascita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del Pnrr, il presidente ha rimarcato la disponibilità a "discutere insieme": "Abbiamo provato a coinvolgere l'Aula, ma cerchiamo di inquadrare bene il tema. Il governo ha individuato missioni e sotto missioni di carattere generale. La fase in cui queste risorse verranno calate su progetti sarà governata con specifici accordi di programmi. Il presidente Draghi proprio ieri ha detto in Parlamento che per queste attività sono stanziati 90 miliardi di euro sul totale del Piano. Il resto lo Stato ho deciso di gestirlo, in maniera diretta con le sue controllate e partecipate. Questo è il contesto di riferimento da cui non si può prescindere". "Custa est s'ora. Questa deve davvero essere l'ora", ha proseguito il presidente rivolgendosi ai presenti. Ma, ha aggiunto, "se vogliamo che non sia un'ora sterile perduta nella celebrazione di un pezzo della nostra storia dobbiamo recuperare il senso della verità e capire che lo scontro politico deve giocarsi sul terreno dei dati oggettivi e non delle strumentalizzazioni. Credo che il senso di questa giornata, di questa Die, sia trarre un paradigma di comportamento che coinvolga tutte le forze politiche sul piano della verità e dell'oggettività". Rivolgendosi idealmente a tutti i sardi il Presidente ha aggiunto: "Da oggi guardiamo al futuro con le opportunità che la rinascita successiva al superamento dell'emergenza darà a ciascuno di noi. E l'opportunità più grande è creare le possibilità di sviluppo perché ogni sardo possa decidere di rimanere nell'Isola. Bona Die a tottus". (Rsc)