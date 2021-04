Mediterraneo: Melcangi (La Sapienza), Europa rischia marginalizzazione nel Mare Nostrum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il bacino del Mediterraneo viene percepito in Europa come “una barriera”, invece che come un Mare che unisce, il rischio è quello di una reale “marginalizzazione della dimensione euro-mediterranea” del Mare Nostrum: un vero e proprio paradosso. Lo ha detto oggi Alessia Melcangi, professoressa all’Università di Roma – La Sapienza e non resident Senior Fellow presso l’Atlantic Council, durante il webinar “nuove sfide geopolitiche in un Mediterraneo in evoluzione”, secondo evento online di Road to Shade Med, preparatorio alla conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata dall’operazione aeronavale EuNavForMed - Irini. L’evento online è organizzato in cooperazione con la Mediterranean Foundation of Strategic Studies (Fmes) di Tolone e con l’Università di Roma – La Sapienza. Melcangi ha sottolineato come il Mediterraneo sia diventato un’area complessa, dove l’ordine post-coloniale è stato sconvolto e dove le vecchie politiche del mondo bipolare della Guerra fredda non sono più efficaci. “Emerge la percezione di un bacino mediterraneo come barriera, dove paradossalmente gli Stati delle due sponde rischiano di essere lasciati ai margini e perdono contatto con la realtà di un mare che è diventato globale, nonostante la sua geografia”, ha detto la professoressa. Il rischio è quello di una “marginalizzazione della dimensione euro-mediterranea” nel proprio stesso spazio geopolitico, dove emergono invece nuovi attori, alcuni dei quali non-statali, con cui è difficile confrontarsi senza un approccio multi-dimensionale. (Asc)