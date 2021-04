Toscana: Galletti (M5s), su inchiesta Keu e infiltrazioni il problema è politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivisione del “garantismo” sul caso dell'inchiesta Keu è stata espressa in consiglio regionale della Toscana anche dalla capogruppo M5s Irene Galletti che ha spiegato: “Come già hanno fatto le altre forze di opposizione: è necessario, rispetto a un’inchiesta che ha i suoi tempi e dovrà seguire il suo percorso. Il problema è politico: quella che sembra emergere è una modalità di fare politica più volte denunciata dal Movimento 5 stelle. Probabilmente, per come è stata utilizzata usata fino ad ora, può non essere completamente al servizio del territorio. Voglio pensare che non ci sia alcun punto di contatto tra la politica e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali, ma bisogna anche dire che se così non fosse, un minuto dopo questa giunta regionale dovrebbe cadere”. E dunque: "Qualcosa in questi anni è andato storto, oggi si doveva rispondere alle azioni da intraprendere per avviare un processo di analisi e trasparenza. Le intercettazioni denunciano una forma mentis riguardo al modo di fare politica del tutto inaccettabile. Vorrei che non ci fosse nessuna ombra su tutte le forze politiche qui rappresentate”. (segue) (Ren)