Toscana: Galletti (M5s), su inchiesta Keu e infiltrazioni il problema è politico (2)

- Secondo Galletti: "C’è poi il grande nodo politico dell’ambiente. La situazione della tutela ambientale in questa regione non è idilliaca come a volte questa Giunta racconta. In dieci anni, il personale di Arpat è stato ridotto del 19 per cento, tra tecnici, biologi, geologi: centocinquanta persone in meno, ma nostri atti per il rafforzamento di Arpat sono stati respinti. Riguardo all’Usciana abbiamo fatto tre interrogazioni: i pesci sono morti di anossia, gli mancava l’ossigeno". Quindi l'esponente del Movimento 5 Stelle ha continuato: "Ci sono 142 prescrizioni di natura ambientale sul progetto di costruzione di un aeroporto, ma si vuole andare avanti. La sentite questa responsabilità?”. Riguardo ai procedimenti autorizzativi, “si dovrebbero attivare indagini interne sui percorsi decisionali. Serve un lavoro di pulizia e di trasparenza, la responsabilità politica in questo momento è più grave di quella giudiziaria”. (Ren)