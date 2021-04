Toscana: Capecchi (Fd'I), inchiesta Keu, da dibattito in aula percezione surreale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capecchi ha proseguito: "Quanto all’emendamento approvato dal Consiglio regionale nella passata legislatura e alle modalità di quella votazione, aggiunge Capecchi, mi rivolgo all’attuale presidente Mazzeo: vorrei si dicesse che quella procedura non si farà più. La questione non è che quell’emendamento abbia o non abbia avuto seguito, il problema sono le procedure”. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha ricordato ancora i “quattro anni di proroghe all’impianto” e che il problema di come questa Regione affronta lo smaltimento dei rifiuti è un tema centrale”. Le infiltrazioni malavitose “si combattono con una politica più forte”, chiude il consigliere di Fratelli d’Italia. “Mi aspetto uno scatto di orgoglio. Gli uomini si giudicano dai fatti e non dalle parole. Bene la costituzione di parte civile, bene i controlli, andiamo avanti facciamo le bonifiche e perseguiamo, per quanto di competenza della Regione, gli eventuali responsabili”. (Ren)