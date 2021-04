Francia: Renault, continua il blocco delle fonderie di Bretagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta bloccato lo stabilimenti delle fonderie di Bretagna a Caudan, nel nord-ovest della Francia, dove i lavoratori chiedono il mantenimento dell'azienda all'interno del gruppo Renault. La protesta è cominciata ieri, 27 aprile, con i dipendenti che hanno impedito ai dirigenti si uscire dal sito fino a tarda sera. Nello stabilimento vengono impiegate 350 persone per la produzione di collettori, tubi di scappamento e altri componenti per automobili. Dal canto suo, Renault ha condannato "con fermezza" la protesta spiegando che la ricerca di un "acquirente segue attualmente il suo corso per mantenere le attività del sito e assicurare la perennità dei posti di lavoro". (Frp)