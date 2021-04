Libia: Di Maio, resteremo al fianco del popolo libico, Paese partner strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I prossimi mesi saranno fondamentali per il popolo libico e l'Italia continuerà ad essere al fianco della Libia, che rappresenta un nostro partner strategico nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla Camera in risposta a un'interrogazione della deputata Iolanda Di Stasio (M5S) sulle iniziative per il rafforzamento della presenza italiana in Libia, al fine della tutela e della promozione degli interessi nazionali in campo economico e commerciale. Nel suo intervento, il titolare della Farnesina ha ricordato le sue tre missioni in Libia, che hanno dato l'impulso per compiere "passi importanti". Al momento l'Italia sta lavorando a "numerosi progetti", ha aggiunto. "Nei prossimi mesi partirà la realizzazione del progetto italiano del lotto est dell'autostrada costiera, che attraverserà tutto il paese, dal confine tunisino a quello egiziano", ha affermato il titolare della Farnesina. Il ministro degli Esteri ha fatto sapere che riprenderanno "i progetti infrastrutturali aeroportuali, in particolare quello dell'aeroporto internazionale di Tripoli, grazie ai sopralluoghi già svolti da Enav e allo sblocco delle lettere di credito al consorzio Aeneas".