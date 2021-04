Libia: Di Maio, resteremo al fianco del popolo libico, Paese partner strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito durante l’incontro tra Di Maio e la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, “è peraltro emersa la prospettiva di coinvolgere le aziende e le competenze italiane anche nella ricostruzione dell’aeroporto di Bengasi”, ha proseguito. Inoltre, “sul fronte della cooperazione energetica, stiamo negoziando un memorandum al fine di ampliare la nostra collaborazione anche al settore delle rinnovabili”, ha detto ancora Di Maio. Per quanto concerne il tema migratorio, “abbiamo confermato al governo libico il sostegno dell’Italia attraverso la Cooperazione allo sviluppo e il Fondo migrazioni”, ha chiarito Di Maio, sottolineando che l’Italia è “l’unico Stato europeo oggi a effettuare evacuazioni umanitarie dal Paese”. I progetti programmati e in corso vengono costantemente monitorati e “con la nomina di un mio inviato speciale per la Libia, ruolo ricoperto dall’ambasciatore Pasquale Ferrara”, ha concluso il titolare della Farnesina, "siamo in grado di garantire un costante monitoraggio e coordinamento di tutti i progetti programmati o in corso". (Res)