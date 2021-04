Spagna-Tunisia: ministro Esteri Jerandi oggi in visita di lavoro a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, si reca oggi per una visita di lavoro in Spagna, su invito dell’omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya. Secondo un comunicato del dicastero di Tunisi, la visita si inserisce nel quadro di un nuovo round di concertazioni politiche miranti a rafforzare ulteriormente i “legami storici di amicizia e di cooperazione” tra Tunisia e Spagna. Obiettivo dei colloqui è anche esaminare i mezzi per potenziare le relazioni bilaterali, portandole al livello di un partenariato strategico, nell’interesse dei due “popoli amici”. Durante la visita Jerandi incontrerà il re di Spagna, Felipe VI, e la presidente del Congresso dei deputati (camera bassa del parlamento spagnolo), Meritxell Batet. Il viaggio di Jerandi rappresenterà anche un’occasione per approfondire le consultazioni su diverse questioni regionali e internazionali di interesse condiviso, come la cooperazione nel quadro del dialogo 5+5, il processo di pace in Medio Oriente, la cooperazione con il continente africano e il potenziale ruolo di Tunisia e Spagna nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. (Tut)