Speciale infrastrutture: Terzi, assalto a Milano vergognoso atto di violenza, solidarietà al macchinista

- "Quanto accaduto sulla S9 è un vergognoso atto di violenza che lascia senza parole. Una violenza inaccettabile e inconcepibile". Lo dichiara in una nota Claudia Maria Terzi, assessore di Regione Lombardia a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, esprimendo "massima solidarietà al macchinista aggredito e ai cittadini che hanno dovuto subire gravi disagi per colpa di un gruppo di imbecilli". "Mi auguro che gli autori di questo scempio possano essere identificati e pagare. Il trasporto ferroviario deve essere sicuro sia per i nostri utenti, e cioè i cittadini, e sia per il personale viaggiante", conclude Terzi. (Com)