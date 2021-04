Speciale infrastrutture: Bellanova, in parole Draghi cambio di passo determinato da Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indiscutibile, ed è importante che il presidente Draghi lo abbia sottolineato con forza: l’Italia cresce se cresce il Sud, legando questa sfida a quella del Pnrr e del futuro del Paese. Una sfida su cui si misurerà soprattutto la capacità, a tutti i livelli, di mettere al centro il destino del Paese e soprattutto delle nuove generazioni piuttosto che interessi di parte. E' tempo del cambio di passo che Italia viva ha sempre sollecitato e che ha determinato, con coraggio, senza guardare al proprio tornaconto". Lo evidenzia in una nota la viceministra alle Infrastrutture e senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova che osserva: "Nel Pnnr non esistono grandi o piccole opere, perché da ognuna dipenderà la qualità dell’attuazione complessiva e ognuna avrà impatti rilevanti sulla vita dei cittadini. E adesso, al lavoro". (Com)