Speciale infrastrutture: Croazia, premier Plenkovic visita cantieri del ponte Peljesac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, ha fatto visita ai lavori per la costruzione del ponte presso la località di Sabbioncello (Peljesac). "Abbiamo visitato i cantieri per la costruzione del ponte di Peljesac, che progrediscono molto bene nonostante il Covid-19. Con la realizzazione di questo progetto generazionale del valore di 526 milioni di euro che vede l'aiuto dell'Unione europea effettueremo un collegamento stradale con il sud della Croazia e assicureremo l'integrità del territorio dello Stato", ha scritto Plenkovic su Twitter. Lo scorso febbraio sono iniziati i lavori per la costruzione della seconda galleria lungo la via d'accesso al ponte autostradale di Sabbioncello (Peljesac), in Croazia. Secondo quanto riferiva allora il sito "Index", i lavori sono stati avviati l'11 febbraio dalla compagnia austriaca Strabag. Si tratta della seconda galleria lungo la via d'accesso al ponte ed è la più corta del progetto, con una lunghezza di 499 metri. La prima, situata presso Debeli Brijeg, è lunga 2,4 chilometri. (Seb)