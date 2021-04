Speciale infrastrutture: Salini (FI), programma Ue acceleratore di innovazione e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Programma garantisce la continuità dei servizi satellitari ai cittadini, una governance chiara e una gestione pienamente europea di un budget tanto rilevante: l'accordo prevede infatti una cooperazione efficace tra istituzioni Ue grazie ad una precisa separazione dei ruoli degli attori, la Commissione europea e l'agenzia Gsa/Euspa da un lato, e le organizzazioni internazionali come l'Esa dall'altro", ha proseguito. "Il potenziale del Programma spaziale può fare la differenza nei progetti del Recovery Plan. Ora per l'Ue la sfida è dare vita ad una vera e propria 'Space economy' strutturata europea, coinvolgendo il più possibile le nostre piccole e medie imprese e start up nella filiera industriale dello Spazio. Il budget ambizioso da quasi 15 miliardi dovrà infatti non solo mantenere e sviluppare i sistemi europei di eccellenza 'a monte' o 'upstream', dai servizi satellitari Copernicus per l'osservazione della Terra al programma Galileo per la geolocalizzazione, fino a Govsatcom per le comunicazioni governative e Ssa relativo alla sorveglianza dello spazio, ma anche creare le condizioni 'a valle' per uno sviluppo solido del 'downstream', ossia le innumerevoli applicazioni pratiche per l'utilizzo dei dati satellitari: dalla sicurezza aerea e stradale al monitoraggio delle infrastrutture, dalla protezione civile alla gestione dei flussi migratori e del tracciamento Covid 19, dal meteo all'agricoltura di precisione", ha concluso Salini. (Beb)