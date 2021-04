Speciale infrastrutture: consiglio provinciale Monza adotta la variante per l'adeguamento alla soglia di consumo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per arrivare a questa proposta – ha aggiunto il Presidente Luca Santambrogio - abbiamo definito un metodo pragmatico e basato sull'analisi di dati concreti provenienti da Regione e Comuni, tenendo conto di quanto già ridotto in questi anni da parte di alcuni Comuni. Abbiamo perseguito una logica di corresponsabilità con i Comuni, condividendo da subito il lavoro di analisi degli uffici della Provincia, tenendo tuttavia conto, che il lavoro più specifico di scelta delle aree da ridurre nei PGT spetta ad ogni singolo Comune. Gli indici determinati dal PTCP non sono rigidi e possono essere declinati in base alle esigenze dei singoli comuni, attraverso criteri di premialità ed adattabilità alle singole specificità territoriali e. non ultimo, consentendo ai Comuni, di poter adottare anche principi di solidarietà, principalmente nell'ambito delle 10 aree (QAP) in cui è stato suddiviso il territorio provinciale." Il Piano approvato nel 2013 contiene indirizzi e prescrizioni validi per i 55 Comuni MB in materia di assetto del territorio, ambiti agricoli strategici, paesaggio, infrastrutture e sviluppo socio-economico, individuando come priorità assoluta la difesa del suolo e la tutela delle aree libere. Il 'Piano per la Brianza' è il presupposto per un coordinamento fra i Comuni e la Provincia, per individuare un sistema condiviso per le scelte che hanno ricadute in termini urbanistici su scala sovralocale: contiene infatti criteri di localizzazione e le linee di sviluppo per i sistemi insediativi e per i sistemi di mobilità. Il piano già nel 2013 presentava una filosofia progettuale improntata alla salvaguardia, valorizzazione e promozione con l' introduzione di strumenti di co-pianificazione, come le intese, che e stanno incidendo nella valorizzazione di parti importanti di territorio. La proposta di variante approvata in Consiglio conferma le strategie generali, l'impianto e la struttura progettuale del vigente Ptcp, apportando i correttivi e i miglioramenti necessari al fine di rispondere all'adempimento normativo regionale della LR 31/14. (Com)