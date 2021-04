Speciale infrastrutture: Caligiuri (FI), accelerare realizzazione Av Salerno-Reggio Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è superfluo sottolineare la rilevanza che il Pnrr ha per la nostra nazione. Auspico che gli sforzi degli italiani, dei giovani in particolare, vengano ripagati con l'attuazione di questo piano di ripresa. Reputo quindi necessario che vengano riconosciute e implementate le potenzialità e le opportunità per i diversi settori e a tal fine sarà fondamentale puntare sulla digitalizzazione". Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Fulvia Caligiuri, durante il dibattito seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Pnrr. "Sono poi molto grata per quanto il Pnrr prevede per il Sud - ha aggiunto -. Il 40 per cento delle risorse del piano serviranno per la riqualificazione delle infrastrutture del Mezzogiorno e per l'inclusione sociale. Se vince il Sud vince l'Italia intera, siamo molto d'accordo su questo, presidente Draghi. Per riuscirci bisogna invertire l'attuale trend del Meridione e mi auguro che si parta subito con una forte accelerazione dei lavori dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Dove c'è l'Av, è un dato consolidato, il Pil cresce maggiormente". (Rin)