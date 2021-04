Lavoro: Orlando, tutela salute e sicurezza prima misura economica per combattere pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sottolinea che "nella Giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro è fondamentale ribadire, ancora una volta, l’impegno concreto del ministero per garantire questo valore fondamentale per le lavoratrici e i lavoratori, in tutti i luoghi di lavoro. Sappiamo che in questo ambito sono stati compiuti negli anni molti passi in avanti - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ma ancora tanti ne restano da fare, c’è ancora un numero inaccettabile di vittime sul lavoro. Nessuno deve rischiare la vita o la salute per fare il proprio lavoro o la propria professione. Per questo motivo ci siamo impegnati perché il Next generation Eu prevedesse l’adozione di un Piano d’azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell’economia. Perché la sicurezza sui luoghi di lavoro passa necessariamente dalla tutela dei lavoratori più deboli ed esposti contro ogni forma di sfruttamento delle situazione di fragilità". (segue) (Rin)