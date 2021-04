Lavoro: Orlando, tutela salute e sicurezza prima misura economica per combattere pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando aggiunge: "Sempre nell’ottica della protezione della salute e della sicurezza del lavoro, ci siamo impegnati e continueremo a farlo, per garantire le vaccinazioni sui luoghi di lavoro. In un momento in cui affrontiamo la più grande crisi sanitaria del secondo dopoguerra, il tema della prevenzione del rischio di contagio e della sicurezza dei luoghi di lavoro è stato al centro di un’azione costante che ha visto il coinvolgimento di istituzioni e parti sociali per definire strumenti aggiornati e condivisi per il ritorno alla normalità della vita economica e produttiva del Paese. Con il Protocollo per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro, sottoscritto lo scorso 6 aprile - prosegue Orlando -, abbiamo ottenuto un risultato importante, raggiunto grazie alla grande prova di responsabilità e raccogliendo le proposte di tutte le parti coinvolte, che potrà mettere in sicurezza milioni di lavoratrici, lavoratori, imprenditori, titolari di imprese. La tutela della salute e della sicurezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori è la prima misura economica per combattere la pandemia e imboccare la strada della ripresa". (Rin)