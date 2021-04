Cultura: completati lavori nuovo museo archeologico Valle Camonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha preso parte, da remoto, alla conferenza stampa di presentazione relativa all'apertura del nuovo Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica. Dall'11 giugno, infatti, la Valle avrà un nuovo Museo archeologico, in una più grande e adeguata sede. I lavori sono ormai completati a Cividate Camuno, l'antica Civitas Camunnorum, per iniziativa del Comune e della Direzione Regionale Musei Lombardia, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, il contributo di Regione Lombardia e della Comunità Montana di Valle Camonica. L'assessore Galli ha espresso "grande soddisfazione per la nascita del nuovo Museo archeologico della Valle Camonica che si appropria così di una sede e di un allestimento all'altezza dei tesori rinvenuti e custoditi da molti anni. Regione Lombardia sostiene concretamente da molto tempo il lavoro archeologico e i progetti di valorizzazione dei reperti romani emersi nei pressi di Cividate e in Valle". "L'imminente inaugurazione - ha aggiunto l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - cade non solo nel quarantennale della costituzione del primo e più sacrificato Museo Archeologico, ma avviene in un anno che la stagione pandemica ha reso drammatico sotto molti aspetti per i luoghi e gli istituti della cultura. Anche per questa ragione, la nascita del nuovo Museo rappresenta un'ottima notizia. È un atto molto coraggioso e si configura come un segnale di speranza per la ripartenza dell'intero settore museale, dimostrando come non si sia mai smesso di lavorare nella prospettiva della riapertura. È un'operazione che consegna alla Valle Camonica, e alla Lombardia intera, un luogo di cultura più grande e più moderno. E che consente, al tempo stesso, di valorizzare il patrimonio archeologico la cui rilevanza è testimoniata dai due capolavori esposti. Alludo, ovviamente, alla statua della dea Minerva del Santuario di Breno e al nudo eroico proveniente dall'area del foro di Cividate Camuno. La Valcamonica insomma è un territorio molto ricco di testimonianze del passato che, dalle incisioni rupestri in poi, non smette mai di stupire". (segue) (Com)