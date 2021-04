Cultura: completati lavori nuovo museo archeologico Valle Camonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da almeno un anno - ha concluso Galli - sostengo che la crisi del comparto museale potrà essere superata solo accrescendo l'attrattività dei luoghi della cultura. Per molto tempo ancora, i frequentatori dei siti museali lombardi saranno in larga parte espressione della domanda interna, visitatori di prossimità nei quali deve essere ridestata la curiosità e il desiderio di riscoprire i tesori culturali che caratterizzano l'offerta della nostra grande regione. E il nuovo Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica va esattamente in questa direzione". Nelle otto sezioni del nuovo Museo, realizzato su progetto architettonico e di allestimento dello Studio di Architettura Volta di Brescia, sono proposti i materiali di età romana trovati a Cividate Camuno e nel territorio: una ricca collezione epigrafica, importanti elementi architettonici e scultorei e ricchi corredi funerari dalle necropoli, con pendenti e amuleti anche in oro e argento, non solo preziosi ma anche carichi di valenze simboliche. Dalla modestia quotidiana all'enfasi monumentale il Museo raccoglie oggetti d'eccezione: la porta carbonizzata in legno risalente al II-I secolo a.C., ritrovata a Pescarzo di Capo di Ponte, una delle meglio conservate per il periodo di tutto l'arco alpino, la statua della dea Minerva dal santuario di Breno, in marmo greco, e un pregevole ritratto maschile in nudità eroica dall'area del foro di Cividate Camuno in marmo locale di Vezza d'Oglio. A rimarcare il legame tra Museo e storia del luogo una piccola area archeologica, di recente valorizzata cortile interno dell'edificio, offre uno sguardo sulla città antica. Il Museo è perciò cuore, punto di partenza e di arrivo del percorso della Valle Camonica romana che a Cividate Camuno, antica Civitas Camunnorum, ha come altre tappe l'area del foro e il Parco Archeologico del teatro e dell'anfiteatro e non lontano, attraverso un piacevole percorso ciclo-pedonale lungo fiume, il Parco Archeologico del Santuario di Minerva in località Spinera di Breno. La visita al Museo e alle aree e ai Parchi della Valle Camonica romana, nel cuore della Valle dei Segni, caratterizzata dalla millenaria tradizione dell'incidere sulle rocce, è un viaggio alla scoperta di uno degli itinerari archeologici più affascinanti di tutto l'arco alpino. (Com)