Germania-Cina: Merkel chiede a Pechino migliore collaborazione contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha chiesto alla Cina “una migliore collaborazione” nel contrasto al Covid-19. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel” in merito al sesto giro di consultazioni intergovernative sino-tedesche, tenuto oggi in videoconferenza. Per Merkel, “possiamo contenere questa pandemia soltanto insieme”. A tal fine, “Cina e Germania possono svolgere un ruolo importante”. Secondo la cancelliera, “per vincere la lotta contro il virus, è necessario discutere “in maniera aperta e trasparente” della produzione di vaccini e del loro riconoscimento reciproco, “almeno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Geb)